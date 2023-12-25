При этом такие машины все равно активно покупают

Как информирует аналитическое агентство «Автостат», средняя стоимость подержанного автомобиля в России за год увеличилась на 22.7%, то есть примерно на 300 тысяч рублей, достигнув тем самым 1.625 миллиона рублей. При этом в целом активность на вторичном рынке в 2023 году повысилась по сравнению с 2022 годом на внушительные 20% – всего было продано почти 5.3 миллиона подержанных автомобилей. Некоторые эксперты связывают такую динамику с тем, что в 2022 году потребители еще не успели адаптироваться к новой политической и экономической реальности.

реклама

Примечательно, что реальная стоимость подержанного авто при реализации может быть несколько ниже, чем указывает «Автостат» – агентство указывает, что расчет производился посредством анализа предложений на тематических площадках. Нюанс здесь заключается в том значительная часть продавцов, в особенности среди профессиональных перекупщиков, закладывают в заявленную стоимость дополнительную наценку, которая может быть легко снижена в ходе предпродажного торга. На самом деле, эта наценка чаще всего и закладывается для торга, если же покупатель готов забирать автомобиль, не торгуясь, продавец просто получает дополнительную прибыль.