И дело тут не только в динамике курса рубля

Как сообщает издание «Ведомости», к Новому году в России подорожали мобильные ПК популярных брендов – в среднем цены выросли на 7-10%, хотя по ноутбукам отдельных брендов удорожание оказалось заметно выше. Средняя стоимость нового лэптопа увеличилась с 60.5 тысяч рублей до 65.5-66 тысяч. При этом продажи ноутбуков отечественных брендов выросли на десятки процентов.

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В годовом выражении значительнее всего подорожали мобильные компьютеры компании Apple – на 40-50%. Также менее доступны стали игровые лэптопы MSI. При этом многие ноутбуки для дома, учебы и работы, не оснащенные дискретными графическими ускорителями, практически не подорожали. Чаще всего в среднем и продвинутом среднем сегменте россияне выбирают модели китайских и тайваньских производителей, таких, как Huawei, MSI и ASUS, в премиальном – Apple. Активно завоевывают лояльность аудитории такие бренды из Поднебесной, как Haier и Thunderobot, ранее не представленные или ограниченно представленные на российском рынке. Стоит отметить, что на динамику цен влияет не только курс российской национальной валюты – важное значение имеют и другие факторы, например, логистические и связанные с санкциями.