Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Gizmochina: с начала 2024 года игровой сервис Steam прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1
Их использует очень малый процент Steam-геймеров

реклама

Как информирует популярный китайский ресурс Gizmochina, игровой сервис Steam с начала 2024 года завершит поддержку операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Большинство пользователей платформы, впрочем, ничего не заметят – согласно статистике, «семеркой» и разными версиями «восьмерки» пользуются порядка одного процента Steam-геймеров. Но и это весьма внушительное число – миллионы человек. 

реклама

Наиболее популярной среди пользователей игрового сервиса от компании Valve остается операционная система Windows 10 – ее используют более половины аудитории. На втором месте – более новая Windows 11, о которой, впрочем, часто высказывают мнение, что она является «проходной» и «проблемной». По предварительным данным, в середине 2024 года корпорация Microsoft планирует выпустить Windows 12 – операционную систему нового поколения, в которую будет интегрировано множество функций, связанных с искусственным интеллектом, нейросетями и машинным обучением. Сейчас же пользователям, использующим Windows 7, 8 или 8.1, рекомендовано обновиться до Windows 10 или Windows 11, в зависимости от личных предпочтений.

#игры #steam #windows #операционные системы
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показана The Elder Scrolls V: Skyrim в 8K-разрешении с трассировкой лучей и 2000 модами
Qualcomm: Компьютерный процессор Snapdragon X Elite на 21% быстрее чипов Apple M3
Microsoft закрывает главную функцию Windows 10 смешанной реальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
6
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
32
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
1
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
3
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
1
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
6 бесплатных игр в Steam
+
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
18
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
93
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
5
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

ExtenZ
13:52
Сгорел сарай? Гори и хата!
У США закончились "Пэтриоты": Вашингтон просит Японию передать Украине перехватчики PAC-2 и PAC-3
Andrei Andrei
13:46
Сколько можно писать об этом быдло сериале? Романтизирующем насилие. Можно предположить, что сейчас соц заказ на отморозков, котрые могут насиловать и убивать по приказу и глазом не моргнув.
Сценарист сериала 'Слово пацана' Золотарев рассказал, почему много персонажей неожиданно "умирают"
OgoGoLog
13:40
Иск к теперь уже полностью немецкой дочке Газпрома. В статье же написано.
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
super619
13:38
Спору нет: видеокарта за 70 лучше видеокарты за 25.)
Radeon RX 7700 XT в США стоит всего $400 – почему геймеры всё равно купят GeForce RTX 4060 Ti
Bodin Bod
13:34
Надо правильно заголовки писать, чтобы было понятно о чем речь. Не получила а должна выплатить штраф в размере...А то так читается как будто Гуглу кто то штраф выплатил.
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
Bodin Bod
13:29
Немцы самые паскудные мрази, коих ещё поискать надо, большая часть экономики немчуры держалась за счёт Российских поставок сырья и полезных ископаемых по низким ценам и это не мешало немчуре ставит св...
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
Антон Голубничий
13:26
Так Терминал Windows совмещает в себе все: PowerShell, cmd, wsl
Microsoft отказывается от устаревшей командной консоли в Windows 11
Vorvort
13:19
Когда переезжал выкинул рабочий комп с Pentium 4 3 ГГц, Radeon 9600 Pro и платой Avermedia (можно ТВ смотреть на компе, подключается антенна). Сейчас жалею, надо было подарить кому - нибудь для не тр...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Чaтo-Б0t
13:17
Да сколько можно издеваться над несчастной Некроиной, г-да заморские эльфы? Денег не даёте, зброи - тоже. Ей теперь что, за ради пропитания на панель идти? Так ведь бедолажке даже не подмыться, бо вод...
У США закончились "Пэтриоты": Вашингтон просит Японию передать Украине перехватчики PAC-2 и PAC-3
Лев корл
13:14
Ого, целых десять тысяч снарядов. Ну, для загибающейся и корчащейся в судорогах без воздуха (российского газа) Германии это очень хороший результат))))
Шойгу рассказал Путину о получении армией 1500 новых и модернизированных танков в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем