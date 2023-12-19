Их использует очень малый процент Steam-геймеров

Как информирует популярный китайский ресурс Gizmochina, игровой сервис Steam с начала 2024 года завершит поддержку операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Большинство пользователей платформы, впрочем, ничего не заметят – согласно статистике, «семеркой» и разными версиями «восьмерки» пользуются порядка одного процента Steam-геймеров. Но и это весьма внушительное число – миллионы человек.

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Наиболее популярной среди пользователей игрового сервиса от компании Valve остается операционная система Windows 10 – ее используют более половины аудитории. На втором месте – более новая Windows 11, о которой, впрочем, часто высказывают мнение, что она является «проходной» и «проблемной». По предварительным данным, в середине 2024 года корпорация Microsoft планирует выпустить Windows 12 – операционную систему нового поколения, в которую будет интегрировано множество функций, связанных с искусственным интеллектом, нейросетями и машинным обучением. Сейчас же пользователям, использующим Windows 7, 8 или 8.1, рекомендовано обновиться до Windows 10 или Windows 11, в зависимости от личных предпочтений.