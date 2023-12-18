Компания «Рутек» озвучила спецификации устройства, но не сообщила цену и дату начала продаж

Компания «Рутек» презентовала Р-ФОН – смартфон, находящийся в спецреестре промышленной продукции, производящейся на территории РФ. Характеристики устройства теперь подтверждены официально, хотя когда и по какой цене оно поступит в продажу – по-прежнему неизвестно, есть информация лишь о том, что это произойдет в 2024 году, и Р-ФОН на первом этапе будет доступен для бизнеса, и лишь позднее – для физических лиц. Также сообщается, что аппарат собирается из импортных компонентов, но монтаж, тестирование и работа с ПО производятся на фабрике «Рутек».

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Смартфон базируется на популярной SoC MediaTek Helio G99, также он получил 6.7-дюймовый 120-герцевый FullHD+ AMOLED дисплей, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт памяти на флеш-накопителе. При желании пользователь может установить карту памяти объемом до 2 терабайт. Основная камера – 50-мегапиксельная с дополнительным датчиком на 2 Мп. Фронтальная – 16-мегапиксельная. Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА*ч поддерживает 18-ваттную зарядку, также сообщается о двухдиапазонном Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, разъеме 3.5 Jack. Ключевой же особенностью устройства является собственная ОС «РОСА Мобайл», ориентированная на защиту данных.