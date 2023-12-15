Речь идет о GTX 1660 Super, GTX 1650 и GTX 1630

Как сообщает популярный ресурс ITHome, ссылаясь на сведения, полученные от китайских инсайдеров, компания NVIDIA и ее партнеры могут с начала 2024 года прекратить выпуск графических ускорителей линейки GTX 1600, таких, как GTX 1660 Super, GTX 1650 и GTX 1630. Ранее в сети появилась информация о том, что NVIDIA откажется и от выпуска видеокарты RTX 3050 с 8 гигабайтами памяти, заменив ее урезанной версией с 6 гигабайтами.

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По мнению источника и ряда отраслевых экспертов, компания таким образом освобождает пространство для выпуска бюджетной игровой видеокарты GeForce RTX 4050, которая, вероятно, будет обладать достаточно скромными по современным меркам характеристиками, а также получит 8 или 6 гигабайт памяти и только 8, а не 16 линий PCI-Express. При этом отказ от выпуска оригинальной версии RTX 3050 и GTX 1660 Super/GTX 1650 может вызвать временный дефицит бюджетных графических ускорителей, чем, в свою очередь, не преминет воспользоваться главный конкурент NVIDIA – компания AMD. Если говорить о рынке десктопных видеокарт, то предложения AMD наиболее привлекательны именно в бюджетном сегменте – там, где наибольшее значение имеет соотношение цены и характеристик, а не возможность комфортно играть на максимальных настройках с трассировкой лучей. Так что NVIDIA может неосознанно сделать подарок своему конкуренту.