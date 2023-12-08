При этом некоторые из них могут быть не нужны рядовому пользователю

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, в операционную систему Windows 12 от компании Microsoft, которая, предположительно, будет представлена в 2024 году, будет интегрировано множество функций и инструментов, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями. Так, виртуальный помощник Copilot будет работать в данной ОС в фоновом режиме, также пользователю могут быть предложены новые интеллектуальные алгоритмы поиска файлов.

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Предположительно, работают в корпорации Microsoft и над функцией «Суперразрешение», повышающей качество изображения при помощи нейросетей – здесь можно вспомнить DSR и DLDSR от NVIDIA. Эта функция будет актуальна только для ряда поддерживаемых графических ускорителей. Также, согласно слухам, появится функция перевода в реальном времени вне зависимости от того, идет речь об аудио или о тексте. Стоит отметить, что информация о функциональности новой ОС не является официальной, поэтому не факт, что все описанные инструменты войдут в релиз. Тем не менее, все они уже реализованы рядом компаний на практике или реализуемы теоретически при помощи технологий искусственного интеллекта, нейросетей и машинного обучения. При этом неизвестно, насколько сильно из-за интеграции подобных функций возрастут системные требования новой операционной системы.