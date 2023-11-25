Благодаря буму искусственного интеллекта и нейросетей

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в третьем квартале 2023 года корпорация NVIDIA обогнала Intel, TSMC и Samsung как по выручке, так и по прибыли, и это несмотря на то, что «зеленые», в отличие от перечисленных компаний, не являются самостоятельным производителем полупроводниковой продукции. При этом выручка NVIDIA является рекордной для компаний, связанных с полупроводниками – за три месяца она составила более 18 миллиардов долларов США.

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Как отмечают эксперты, NVIDIA опередила своих конкурентов на фоне спада их показателей, но даже с учетом этого обстоятельства рост выручки и прибыли компании впечатляет. Основным триггером в данном случае является спрос на чипы, предназначенные для проектов, связанных с искусственным интеллектом и нейросетями. Потенциал данной отрасли огромен, и, вероятно, для нее будет с каждым годом требоваться все больше графических ускорителей. Не планирует NVIDIA забрасывать и профессиональный, а также геймерский рынки, при этом средняя стоимость одной видеокарты на каждом из них постепенно возрастает, причем значительно быстрее, чем обесценивается доллар.