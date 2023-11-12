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[Zero]
Seagate планирует выпустить жесткий диск на 40+ терабайт с технологией HAMR в 2025 году
Запись с энергетической подпиткой позволит значительно увеличить емкость HDD

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Несмотря на то, что многие эксперты предрекали рынку жестких дисков упадок, заявляя, что традиционные магнитные HDD со временем будут полностью вытеснены твердотельными накопителями, практика показала, что производители жестких дисков не только не собираются сворачивать выпуск продукции, но и активно разрабатывают новые модели. Спрос на емкие HDD имеется и будет лишь нарастать, поскольку стоимость одного условного гигабайта на них гораздо ниже, чем на SSD, а облачные системы и ЦОД генерируют объемные огромы данных. Теперь же к ним добавились еще и различные проекты на основе нейросетей.

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В компании Seagate хорошо понимают, что жесткие диски высокой емкости в ближайшие годы будут весьма востребованы – к концу 2025 года фирма планирует представить HDD с технологией энергетической подпитки записи HAMR, емкость которого превысит 40 терабайт за счет использования пластин по 4+ терабайта. В данном случае энергетическая подпитка достигается за счет лазера, но теоретически можно использовать и микроволны. Не собирается отставать от Seagate и ее основной конкурент – компания Western Digital также работает над жесткими дисками с похожей технологией.

#hdd #seagate #жесткие диски #hamr #жесткие диски hamr
Источник: servernews.ru
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