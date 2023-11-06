Эксперты рассказали о трех причинах низкого спроса

Согласно информации Counterpoint Research, продажи смартфонов в США снизились в третьем квартале 2023 года почти на 20% – все больше американцев по разным причинам откладывают обновление своих мобильных устройств. Подобная тенденция наблюдается на протяжении всего года, при этом смартфонов Samsung в третьем квартале было реализовано на 26% меньше, чем годом ранее, а iPhone от Apple – на 11% меньше.

По мнению экспертов Counterpoint, следует выделять три основных причины, негативно влияющих на продажи мобильных устройств в США. Во-первых, смартфоны стали более долговечными – средний потребитель может менять их реже, чем раньше, если не играет в требовательные мобильные игры. Во-вторых, выходящие на рынок модели нередко не несут каких-либо принципиальных технических новшеств, а потому не оправдывают ожиданий. И, наконец, в-третьих, политическая обстановка в мире и экономическая ситуация в США не способствуют спокойствию, а в тревожной обстановке большинство граждан склонны откладывать покупки, которые не являются необходимостью. Вероятно, продажи в предпраздничный сезон окажутся рекордко низкими.