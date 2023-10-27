Это нововведение позволит потребителям лучше ориентироваться в ассортименте

Команда популярного российского маркетплейса Ozon анонсировала очередное полезное нововведение – теперь товары смогут получать плашки «0% возвратов» и «99% выкупа», демонстрирующие, что у того или иного наименования максимально низкий процент отказов и возвратов среди потребителей. По задумке, подобная инициатива поможет клиентам в выборе наиболее качественных товаров.

По предварительным данным, соответствующие отметки получат примерно 5.5 миллионов товаров более, чем у 200 тысяч продавцов. Список будет обновляться раз в 7 дней. Для получения соответствующих наград товар должен быть продан как минимум несколько десятков раз –продукции с одной или несколькими продажами «наградные» отметки выдаваться не будут, что не позволит недобросовестным продавцам заниматься накруткой.

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Ozon – старейший российский крупный маркетплейс, занимающий второе в стране место по объему продаж после Wildberries, и пользующийся более хорошей репутацией, а также гораздо реже попадающий в различные скандалы. Компания регулярно обновляет сайт и приложение – исправляет ошибки, добавляет новые функции, проводит всевозможные акции.