А курс евро - ниже 100 единиц за доллар

На протяжении почти восьми месяцев 2023 года рубль дешевел по отношению к доллару и евро – если в январе один доллар можно было купить за 70-75 рублей, то в августе – уже за 100 рублей. Удешевление рубля способствовало повышению цен, росту инфляции, снижению реальных доходов потребителей. И Банк России на это среагировал, дважды подняв ключевую ставку – сначала с 8.5% до 12%, а потом и до 13%. Эффект от этих мер оказался недостаточным, и президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже рядом компаний-экспортеров части валютной выручки. Сделал российский лидер и важное заявление по обозначенной теме, уточнив в рамках одной из пресс-конференций, что для бюджета нужен курс [доллара] чуть-чуть пониже.

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На этот раз предпринятые меры возымели эффект – рубль начал укрепляться, и уже на протяжении четырех дней не пересекал отметку в 95 единиц за доллар. При этом многие отраслевые эксперты, а также сотрудники входящих в топ-20 банков прогнозируют, что за одну единицу американской валюты скоро будут давать около 90 единиц российской. Новый резкий виток падения рубля специалисты исключают, говоря о том, что, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств, российская валюта продолжит укрепляться, несмотря на фактор торгового баланса. Государство, в том числе, и в лице президента, дало рынку четкий сигнал – в ближайшие 6 месяцев доллара выше 100 рублей не будет, а для поддержания курса «деревянного» могут быть использованы и дополнительные инструменты.

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Известно, что правительство и Банк России в перспективе стремятся удержать рост индекса потребительских цен в пределах 4% в год. В Центробанке признают, что в этом году таких результатов добиться не удастся, и планируют достичь их в 2025 году. При этом многочисленные экономисты критикуют нынешнюю методику подсчета ИПЦ, указывая на значительное ее несоответствие с типичной потребительской корзиной среднего гражданина РФ.