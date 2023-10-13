Скандалы из-за мобильных гаджетов чаще происходят в семьях с детьми

Компания МТС провела исследование, в ходе которого выяснила, что около трети российских пар ссорятся из-за «залипания» одного из партнеров в смартфон, причем в семьях с детьми конфликты случаются примерно в 2 раза чаще, чем в семьях без детей. Как заявляют респонденты, чрезмерно увлекающийся мобильным гаджетом партнер часто не уделяет своей «половинке» достаточно внимания, также среди жалоб – невозможность поговорить с активно использующим смартфон человеком, проведение значительного количества времени в мобильных играх, длительное нахождение в туалете со смартфоном.

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У трех четвертей опрошенных россиян на телефоне установлен пароль, при этом раскрывают свои пароли партнеру около 50% респондентов. При этом 65% участников исследования полагают, что брать смартфон в руки без ведома его владельца неприемлемо, хотя 24% считают, что их партнер так делает. При это 17% россиян признались, что как минимум однажды проверяли устройство партнера, но испытывают по этому поводу стыд или неловкость, а 18% – рассказали, что делают это регулярно и не испытывают каких-либо негативных эмоций. В опросе принимали участие почти 2150 человек в возрасте от 18 до 55 лет из крупных городов России.