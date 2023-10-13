Аккаунты разработчиков были взломаны

Как пишет PCMag, компания Valve заявила о взломе аккаунтов нескольких десятков разработчиков Steam и заражении их игр вредоносным ПО. Пострадавшие уже были предупреждены по электронной почте, также команда Valve приняла решение усилить меры безопасности для создателей игр. С 24 октября компания будет требовать в обязательном порядке задействовать двухфакторную аутентификацию с привязкой номера телефона для обновления сборки приложения (за исключением непубличных версий). Таким образом, злоумышленникам придется завладеть не только учетной записью разработчика, но и его номером телефона, или же каким-то образом перехватить (а возможно, выманить при помощи социальной инженерии или программных средств) приходящий на него код доступа.

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По мнению специалистов PCMag, двухфакторная аутентификация по номеру телефона также не является стопроцентной гарантией защиты: атаки, в том числе, и успешные, с подменой SIM-карты или с использованием фишинга производятся мошенниками регулярно. Согласны с этим мнением и многие разработчики – комментируя заявление Valve, они призвали компанию рассмотреть альтернативные варианты решения проблемы.