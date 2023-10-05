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[Zero]
Китайские бренды Tecno и Realme планируют открыть в России фирменные магазины
Это может произойти уже в 2024 году

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Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные, полученные от инсайдеров и участников рынка, китайские производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой цифровой техники Tecno и Realme планируют в 2024 году открыть в России фирменные магазины с целью повышения узнаваемости и увеличения доверия со стороны потребителей. Задача наращивания прямых продаж не стоит на первом месте, поскольку значительное количество людей предпочитают приобретать мобильные устройства онлайн.

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В планах Tecno по РФ на 2024 год – открыть несколько фирменных магазинов в качестве пилотного проекта. Что же касается Realme – в компании отказались давать комментарии по обозначенному вопросу, но это не значит, что подобных намерений у фирмы нет. А вот Infinix пока открывать шоурумы точно не планирует – представитель фирмы уточнил, что бренд для этого слишком молод. Кстати, в России уже есть официальные магазины, например, у Xiaomi, Samsung и Huawei. При этом некоторые вендоры после начала СВО значительно сократили свои деловые операции в РФ и закрыли часть торговых точек. Китайские компании успешно воспользовались открывшимся «окном возможностей» и значительно нарастили свою аудиторию в стране.

#россия #смартфоны #китай #экономика #realme #мобильные устройства #tecno
Источник: kommersant.ru
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