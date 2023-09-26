Специалист проработал в AMD около семи лет

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, вице-президент AMD и глава графического подразделения Radeon Скотт Херкельман покинет компанию в конце текущего года – он проработал в AMD около семи лет. СМИ и тематические ресурсы пишут об уходе специалиста с сожалением – в отличие от многих других руководителей он является увлеченным своим делом энтузиастом, который активно коммуницировал с сообществом и действительно вникал в проблемы видеокарт Radeon, а также способствовал их скорейшему решению. Здесь можно привести недавний пример – открытое обсуждение дефектов испарительных камер в первых партиях референсных моделей RX 7000.

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Несмотря на то, что господин Херкельман пока не сообщал о своих планах, эксперты предполагают, что наиболее вероятный вариант его дальнейшего трудоустройства – компания NVIDIA, в которой он ранее уже работал. Может специалист рассмотреть и предложение Intel – именно эти две корпорации могут стать площадками для оптимального применения его навыков и богатого опыта. Что касается преемника Херкельмана – им уже стал Джек Хьюн, также длительное время работающий в AMD.