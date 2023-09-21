Около офисов оператора скапливаются очереди

Как сообщают российские СМИ, в работе мобильной связи и интернета оператора МТС в ряде регионов наблюдается массовый сбой. В первую очередь это касается юга России – Краснодарского края, Волгограда, Ростова-на-Дону, но поступают жалобы, в том числе, и из столицы. Некоторые пользователи пишут в социальных сетях, что первые проблемы со связью появились еще 18 сентября, сейчас же они усугубились, поэтому приходится пользоваться услугами других операторов и провайдеров.

По информации журналистов, устранение неполадок займет как минимум около двух часов, при этом не исключено повторение ситуации и появление дополнительных проблем. Так, «Московский Комсомолец» пишет, что перебои со связью МТС наблюдались 18, 19 и 20 сентября – люди отправляли массовые жалобы, а возле некоторых офисов оператора образовались очереди. Значительная часть клиентов МТС сообщает, что проблемы имеются с голосовыми вызовами, интернет же работает нормально. Вероятно, в ближайшие дни компания выпустит официальный пресс-релиз, в котором представит свою версию развития событий.