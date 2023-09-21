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[Zero]
Сбой мобильной связи и интернета МТС наблюдается в ряде регионов России
Около офисов оператора скапливаются очереди

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Как сообщают российские СМИ, в работе мобильной связи и интернета оператора МТС в ряде регионов наблюдается массовый сбой. В первую очередь это касается юга России – Краснодарского края, Волгограда, Ростова-на-Дону, но поступают жалобы, в том числе, и из столицы. Некоторые пользователи пишут в социальных сетях, что первые проблемы со связью появились еще 18 сентября, сейчас же они усугубились, поэтому приходится пользоваться услугами других операторов и провайдеров.

По информации журналистов, устранение неполадок займет как минимум около двух часов, при этом не исключено повторение ситуации и появление дополнительных проблем. Так, «Московский Комсомолец» пишет, что перебои со связью МТС наблюдались 18, 19 и 20 сентября – люди отправляли массовые жалобы, а возле некоторых офисов оператора образовались очереди. Значительная часть клиентов МТС сообщает, что проблемы имеются с голосовыми вызовами, интернет же работает нормально. Вероятно, в ближайшие дни компания выпустит официальный пресс-релиз, в котором представит свою версию развития событий.

#россия #мобильная связь #мтс #операторы связи
Источник: yugopolis.ru
4
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dmitry07
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REY_B_
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dmitry07
20:18
А они в курсе, что Питер - не столица?
Сбой мобильной связи и интернета МТС наблюдается в ряде регионов России
DIP48
20:18
Весь мир - это США и их шавки ? То то на выступлении Зели в ООН в зале было меньше трети народа))).
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Тruth Seеker
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Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
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