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В российских больницах и поликлиниках могут ввести масочный режим
В связи с повышением заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ

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Согласно сообщениям оперативного штаба, заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России растет шестую неделю подряд, также отмечается сезонное увеличение заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с данными фактами в нескольких регионах страны уже порекомендовали больницам и поликлиникам вернуться к масочному режиму. Пока эти меры не носят обязательного характера, но при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации они могут быть ужесточены.

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Так, в в Доме правительства РФ уже вернули обязательное ношение масок. При этом многие врачи и медицинские эксперты считают, что возвращение к масочному режиму в период сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями было бы оправданным. Что же касается самих больных – им следует по возможности находиться на самоизоляции и также соблюдать масочный режим. Как отметили в Роспотребнадзоре, в России уже обнаружен новый вариант коронавируса «пирола», еще более заразный, чем «омикрон». И хотя он крайне редко вызывает тяжелое течение заболевания у людей не из группы риска, от человека к человеку он передается весьма быстро.

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Общероссийский масочный режим вводить пока не планируется, но ограничительные меры могут внедряться в отдельных регионах и учреждениях. Также врачи рекомендуют чаще мыть руки, использовать антисептики, не тереть глаза и нос. Отзывы в социальных сетях о частичном возвращении масочного режима смешанные. Одни граждане недовольны возниковением дополнительных неудобств, другие же считают, что следует поберечь как окружающих, так и врачей. «Если перезаражаем всех стоматологов, кто зубы лечить будет? И так нехватка медработников по ОМС» – написал один из комментаторов.

#россия #коронавирус #covid-19 #пандемия #грипп #заболеваемость #масочный режим #орви
Источник: kommersant.ru
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