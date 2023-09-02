Такую информацию предоставляют ритейлеры

Как сообщает издание «Ведомости», в июле-августе в России значительно вырос спрос на ноутбуки – это объясняется приближением учебного сезона. Чаще всего потребители выбирали модели стоимостью 50-60 тысяч рублей без дискретной видеокарты и без предустановленной операционной системы. Наиболее востребованные диагонали экранов – 14 дюймов и 15.6 дюйма. Среди самых популярных брендов представители ритейлеров называют Lenovo, Huawei, Asus, Acer и MSI.

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Популярность решений корпорации Apple снизилась, зато выросли продажи лэптопов российских брендов среднего и нижнего ценового сегмента – например, Irbis, iRU и Raybook. Постепенно набирают аудиторию и азиатские бренды – Maibenben, Thunderobot, Infinix. Что же касается игровых ноутбуков – значительно нарастила свою долю компания MSI, во многом потому что большинство ее конкурентов частично или полностью свернули официальный бизнес в России. Из негативных тенденций эксперты отмечают повышение цен на мобильные ПК, хотя и констатируют, что оно, к сожалению, было неизбежным из-за значительного ослабления курса российской национальной валюты. Так, игровые лэптопы с далеко не самой производительной ноутбучной версией видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 в настоящий момент предлагаются розничными сетями не менее, чем за 90-100 тысяч рублей.