Причин много, но одна из главных - отсутствие жесткой цензуры

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании MediaScope, в июле мессенджер Telegram перегнал социальную сеть «Вконтакте» по объему среднесуточной аудитории с 54.3 миллионами человек против 52.5 миллионов. Показатель видеосервиса YouTube – 52 миллиона человек. При этом по месячному охвату YouTube обходит и мессенджер от Павла Дурова, и самую популярную в России соцсеть.

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По мнению ряда экспертов, несмотря на усилия команды VK создать для «Вконтакте» новый имидж, простимулировать контент-мейкеров и привлечь больше молодежной аудитории, Telegram явно выигрывает как минимум по двум параметрам. Во-первых, там гораздо меньше цензуры, и во-вторых, мессенджер Павла Дурова не дискредитировал себя выдачей персональных данных пользователей без официальных запросов со стороны правоохранительных органов. Да и в целом, Telegram сотрудничает с правоохранителями разных стран достаточно неохотно, что нравится многим современным интернет-пользователям, считающим, что интернет должен быть пространством абсолютной свободы без каких-либо искусственных ограничений, насаждаемых государствами.