Перспектива поединка становится все более реальной

Перспектива боя между миллиардерами и IT-бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом становится все более реальной – если поединок все-таки состоится, то он будет транслироваться в соцсети X (ранее Twitter) в прямом эфире, а все собранные денежные средства пойдут на благотворительность. Гипотетическим фаворитом эксперты считают Цукерберга – он моложе и находится в лучшей физической форме, а также занимается джиу-джитсу. Впрочем, Маск также нашел себе тренеров и готовится к бою.

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Как заявил Илон, перед поединком ему может потребоваться хирургическое вмешательство – укрепление титановой пластины между позвонками. По словам предпринимателя, он получил травму в поединке с борцом сумо более 8 лет назад. Что же касается Марка Цукерберга – он сообщил, что готов сразиться с Маском «хоть сейчас» и предложил провести бой в клетке 26 августа. Ответа миллиардер пока не получил – Илон намерен сначала пройти МРТ шеи и верхней части спины, а также проконсультироваться с медицинскими специалистами. Если операция все-таки потребуется, то поединок может быть отложен как минимум на несколько месяцев.