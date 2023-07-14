Местному телевидению удалось провести репортаж из лагеря подготовки компании Вагнер

Белорусскому телеканалу "ВоенТВ" уже удалось провести репортаж из одного из полевых лагерей, где сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" уже ведут инструктаж бойцов сил территориальной обороны Республики Беларусь.

реклама

В ходе обучения военнообязанные получат знания по всем тонкостям ведения современного боя, от правильной компановки обмундирования, для более быстрого и удобного использования всех подручных средств, до различных тактических приемов в различных условиях, будь то городская застройка или пересечённая местность. Бойцы "Вагнера" подготовят белорусских бойцов к выполнению любых задач, от защиты стратегических объектов, до штурмовых операций. В подготовке участвует как рядовой состав, так и офицерский.

По словам военнослужащих, проходящих обучение, передаваемый боевой опыт компании будет незаменим для Вооруженных Сил Республики. Последний раз Армия Беларуси участвовала в Афганской войне, с тех пор прошло уже больше 30-ти лет. В свою очередь сотрудники ЧВК "Вагнер" участвовали во всех последних военных конфликтах и выполняли множество других боевых задач в Африканском регионе.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40



