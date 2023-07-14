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Белорусскому телеканалу "ВоенТВ" уже удалось провести репортаж из одного из полевых лагерей, где сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" уже ведут инструктаж бойцов сил территориальной обороны Республики Беларусь.
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В ходе обучения военнообязанные получат знания по всем тонкостям ведения современного боя, от правильной компановки обмундирования, для более быстрого и удобного использования всех подручных средств, до различных тактических приемов в различных условиях, будь то городская застройка или пересечённая местность. Бойцы "Вагнера" подготовят белорусских бойцов к выполнению любых задач, от защиты стратегических объектов, до штурмовых операций. В подготовке участвует как рядовой состав, так и офицерский.
По словам военнослужащих, проходящих обучение, передаваемый боевой опыт компании будет незаменим для Вооруженных Сил Республики. Последний раз Армия Беларуси участвовала в Афганской войне, с тех пор прошло уже больше 30-ти лет. В свою очередь сотрудники ЧВК "Вагнер" участвовали во всех последних военных конфликтах и выполняли множество других боевых задач в Африканском регионе.