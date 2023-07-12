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По городу Токмак был нанесён удар кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины начали применять запрещённые международной конвенцией боеприпасы
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  Как сообщают оперативные службы Запорожской области, 11 июля в 17.15 вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмак с применением кассетных боеприпасов.

  Как сообщают местные власти, зафиксированы попадания в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. На момент написания статьи информация, касательно разрушений и пострадавших уточняется.

  На данные вести успел отреагировать заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ российская армия должна применять боеприпасы такого же типа.

  "Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия" - заявил политический деятель.

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  Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах, так как несут высокую опасность для мирного населения. В Вашингтоне утверждают, что администрация Зеленского заявило, об аккуратном использовании боеприпасов такого типа. 7 июля Соединённые Штаты подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву 

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#россия #украина #сша #сво #специальная военная операция #оружие #кассетные боеприпасы #запорожская область #токмак
3
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Пора не кассетные бомбы применять, а ковровые бомбёжки, всё равно там нормальных не осталось
По городу Токмак был нанесён удар кассетными боеприпасами
хахахер
11:48
ещё есть выражение,наебали,как на Ямале
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Johan_888
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