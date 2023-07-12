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Как сообщают оперативные службы Запорожской области, 11 июля в 17.15 вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмак с применением кассетных боеприпасов.
Как сообщают местные власти, зафиксированы попадания в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. На момент написания статьи информация, касательно разрушений и пострадавших уточняется.
На данные вести успел отреагировать заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в ответ российская армия должна применять боеприпасы такого же типа.
"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия" - заявил политический деятель.
Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах, так как несут высокую опасность для мирного населения. В Вашингтоне утверждают, что администрация Зеленского заявило, об аккуратном использовании боеприпасов такого типа. 7 июля Соединённые Штаты подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву