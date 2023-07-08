В сети опубликовали видео с записанными на GoPro одного из иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины. На данной записи воин интернационального легиона штурмуют неприступную крепость из советского шифера.





На видео "турист" приехавший на Украину пытается выйти из частного участка, но на пути у бойца возникает непреодолимая стена из сверхпрочного материала - простонародье "Забор из шифера". Легионер предпринимает попытку пробиться сквозь преграду голыми руками, однако, она оказывается неудачной.

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Затем воспользовавшись помощью товарища, попросив у него ручную гранату, иностранец бросает её в сторону шифера, но дверь в заборе так и не появилась. Шифер местами потрескался и начал отламываться, однако, оказалось что хозяева участка подозревали, о скором приходе иностранного легиона и соорудили забор из нескольких слоёв.

От отчаяния наёмник начал стрелять по твердыне, но поняв что и это не приносит никаких результатов, легионер оставил все попытки. Чем история окончилась и как боец вышел из ситуации - история умалчивает.



