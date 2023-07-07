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Редакция американского журнала по тематике международных отношений и внешней политики США Foreign Affairs опубликовала статью, в которой предостерегает Соединенные Штаты от затеи принять Украину в блок НАТО.
В настоящее время Владимир Зеленский всё настойчивее требует принять Украину в Североатлантический Альянс, его при этом поддерживают некоторые западные политики. Украинские официальные лица давят на то, что в случае проигрыша Украины и непринятии её в НАТО, Соединенные Штаты и другие союзники по Альянсу потеряют лицо и якобы появится опасность дальнейшего продвижения России на запад.
Однако, по мнению редакции, администрации Джо Байдена и Соединенным Штатам больше стоит опасаться другого сценария развития событий. В случае принятия Киева в НАТО, союзникам по блоку придётся погибнуть друг за друга в войне с Россией, так как этот конфликт моментально перерастёт в ядерный, чего меньше всего хотелось бы каждому на планете. США станут заложниками ситуации при таком раскладе, с одной стороны тотальное уничтожение всех втянувшихся в конфликт стран, с другой стороны отказ от выполнения условий Североатлантического Договора, что означает полную капитуляцию и демонстрацию своей беспомощности в обеспечении безопасности.
Опираясь на эти нюансы, союзникам по НАТО стоит закрыть двери перед Украиной, считают в издании.