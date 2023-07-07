Редакция тематического журнала международных отношений и внешней политики США предостерегла членов НАТО от принятия Украины в Альянс

реклама

Редакция американского журнала по тематике международных отношений и внешней политики США Foreign Affairs опубликовала статью, в которой предостерегает Соединенные Штаты от затеи принять Украину в блок НАТО.

В настоящее время Владимир Зеленский всё настойчивее требует принять Украину в Североатлантический Альянс, его при этом поддерживают некоторые западные политики. Украинские официальные лица давят на то, что в случае проигрыша Украины и непринятии её в НАТО, Соединенные Штаты и другие союзники по Альянсу потеряют лицо и якобы появится опасность дальнейшего продвижения России на запад.

Однако, по мнению редакции, администрации Джо Байдена и Соединенным Штатам больше стоит опасаться другого сценария развития событий. В случае принятия Киева в НАТО, союзникам по блоку придётся погибнуть друг за друга в войне с Россией, так как этот конфликт моментально перерастёт в ядерный, чего меньше всего хотелось бы каждому на планете. США станут заложниками ситуации при таком раскладе, с одной стороны тотальное уничтожение всех втянувшихся в конфликт стран, с другой стороны отказ от выполнения условий Североатлантического Договора, что означает полную капитуляцию и демонстрацию своей беспомощности в обеспечении безопасности.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Опираясь на эти нюансы, союзникам по НАТО стоит закрыть двери перед Украиной, считают в издании.