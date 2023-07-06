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Русскоязычный YouTube-мастер по ремонту видеокарт восстановил Nvidia GeForce RTX 3080, установив побывавшие в пожаре графический процессор и видеопамять на плату-донор.
Видеокарта пережила настолько высокие температуры, что прижимная пластина отпаялась от радиатора и термотрубок системы охлаждения, а разъёмы дополнительного питания просто напросто расплавились и вытекли.
Но несмотря на это, видеопамять и графический процессор мастеру удалось выпаять и установить на другую доску от RTX 3080 Palit GamingPro. Все десять чипов памяти сумели пережить настоящий пожар. Большая часть остальных компонентов уже непригодна к использованию, как и сама плата от MSI.
По итогу мастер провёл ремонт донорской доски, на которой ранее образовался небольшой прогар и установили все выжившие компоненты на печатную плату от Palit. В результате выполненных работ тесты видеокарта прошла успешно, никаких артефактов, искажений и других дефектов в конце видео не наблюдалось.
Любопытно, что даже после такого происшествия, ни одна банка памяти не повредилась.