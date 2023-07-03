Министр Обороны Германии исключил членство Киева в Альянсе до окончания боевых действий

реклама

Приближается саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе, уже 11-12 июля союзники по НАТО будут решать, какие дальнейшие действия предпринять для поддержки Украины в продолжающемся конфликте.

Владимир Зеленский всё же надеется на какие-либо продвижения по вопросу принятия Украины в члены Альянса. Однако, ответы со стороны западных политиков и военачальников становятся всё грубее и менее обходительны.

«В ходе моих недавних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический альянс никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только после этого мы все, а на тот момент союзников, я думаю, будет 32, вместе со Швецией будем решать условия вступления Украины в альянс», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Идеальный расклад для лидера Украины строился бы на принятии Киева в НАТО и развязке глобальной войны между Североатлантическим блоком и Россией. Конкретно этого хочет избежать мировое сообщество. 3-я Мировая Война с ядерным оружием в арсенале может привести к полному уничтожению большинства населения на планете. Поэтому члены НАТО максимально деликатно отказывали Зеленскому в его требованиях по членству в Альянсе, но чем дольше президент Украины заявляет о своих намерениях, тем прямолинейнее приходится объяснять ему, что пока Киев втянут в конфликт и пока у него есть хоть какие-то мысли "забрать" что-либо у кого-либо, в НАТО путь закрыт.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Накануне Зеленский вновь заявил, что не будет вести мирных переговоров до захвата Крыма украинскими войсками.