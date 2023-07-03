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Приближается саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе, уже 11-12 июля союзники по НАТО будут решать, какие дальнейшие действия предпринять для поддержки Украины в продолжающемся конфликте.
Владимир Зеленский всё же надеется на какие-либо продвижения по вопросу принятия Украины в члены Альянса. Однако, ответы со стороны западных политиков и военачальников становятся всё грубее и менее обходительны.
«В ходе моих недавних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь пришли к единому мнению о том, что Североатлантический альянс никогда не должен становиться стороной в конфликте. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока на Украине продолжается война. Только после этого мы все, а на тот момент союзников, я думаю, будет 32, вместе со Швецией будем решать условия вступления Украины в альянс», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Идеальный расклад для лидера Украины строился бы на принятии Киева в НАТО и развязке глобальной войны между Североатлантическим блоком и Россией. Конкретно этого хочет избежать мировое сообщество. 3-я Мировая Война с ядерным оружием в арсенале может привести к полному уничтожению большинства населения на планете. Поэтому члены НАТО максимально деликатно отказывали Зеленскому в его требованиях по членству в Альянсе, но чем дольше президент Украины заявляет о своих намерениях, тем прямолинейнее приходится объяснять ему, что пока Киев втянут в конфликт и пока у него есть хоть какие-то мысли "забрать" что-либо у кого-либо, в НАТО путь закрыт.
Накануне Зеленский вновь заявил, что не будет вести мирных переговоров до захвата Крыма украинскими войсками.