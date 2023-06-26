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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" наконец вышел на связь после длительной паузы в информационном поле и дал развёрнутый ответ на многие интересующие общественность вопросы.
По словам предпринимателя, в связи со сложившейся ситуацией, ЧВК "Вагнер" должна была прекратить своё существование 1 июля 2023 года. Технику и вооружение к тому моменту уже готовили для сдачи в Министерство Обороны, а те сотрудники которые приняли решение подписать контракт с армией, их было порядка 1-2 процента, уже к 23 июня были переведены.
Однако, случилось то что, случилось. Как сообщил Пригожин, у "Марша справедливости" не было цели свергнуть законно избранное правительство. Сразу же было исключено какое-либо проявление агрессии, но в случае открытия огня по бойцам компании, ответ не заставлял себя ждать. Основатель компании выразил свои сожаления, по поводу сбитой в течение похода авиации.
Как заявляет бизнесмен, благодаря диалогу с Александром Лукашенко удалось найти компромисс, по вопросу дальнейшего существования ЧВК "Вагнер" в рамках закона. "Марш справедливости" был остановлен в тот момент, когда стало очевидно, что дальнейшее продвижение может привести к кровопролитию.
Эти два дня, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", показали как могла начаться и закончиться Специальная Военная Операция в 2022 году, при должной подготовке, планировании и мотивации.
В сети появились слухи, что в Беларуси началось строительство военного лагеря Частной Военной Компании "Вагнер" на 8000 бойцов, а в ближайшее время начнёт строительство других таких расположений.