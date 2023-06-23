Илон Маск раскрыл, сколько нужно видеоадаптеров для развития Искусственного Интеллекта

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С начала июня цены на новую линейку графических ускорителей от Nvidia успели подрасти, несмотря на убыточность майнеров на видеокартах и продолжающуюся криптозиму. В частности речь идёт о моделях Nvidia GeForce RTX 4090, 4080 и 4070 ti.



Ранее в магазинах можно было встретить самые бюджетные решения той же GeForce RTX 4070 ti от 79 тысяч рублей.







Уже на данный момент эта же 12-гигабайтная модель обойдется в 85990 рублей. Прирост цены составил 8-9%. Такая же картина и с GeForce RTX 4080, ранее её можно было найти на прилавках магазинов по 102 тысячи рублей

Сегодня же самая недорогая модель от Palit обойдется вам 109990 рублей. Учитывая, что месяц назад дешевле этой цены можно было приобрести вариант GameRock, стоимость кажется ещё более несправедливой. Судя по всему, на рынок видеокарт всё же повлиял возросший интерес к технологии искусственного интеллекта. Если ранее Nvidia развивала свой бизнес за счёт спроса со стороны майнеров, то уже сегодня компания заключает крупные контракты на поставки видеоускорителей для обучения искусственного интеллекта.

Со слов основателя компании Tesla Илона Маска, для обучения искусственного интеллекта уровня ChatGPT-5 может потребоваться от 30 до 50 тысяч графических ускорителей Nvidia H100, что в сумме обойдется от одного до двух миллиардов долларов. В эту индустрию планируют входить всё новые игроки, и по мнению миллиардера, самое базовое вложение для развития своего ИИ, будет начинаться от 250 миллионов долларов только на оборудование.

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Таким образом компания Nvidia уже обеспечена контрактами на годы вперёд, независимо от потребностей майнеров, геймеров и других пользователей её продукции. Зелёный гигант перенаправляет свои производственные мощности на профессиональные решения, а выпуск GPU для домашнего использования сокращается, что негативно сказывается на доступности данной продукции.