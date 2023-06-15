Племянник 35-го президента США ответил на ряд вопросов, связанных с политикой государства

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Начало июня оказалось поистине жарким во всех смыслах этого слова. Сперва начались активные боевые действия со стороны Вооруженных Сил Украины, затем разрушение плотины на Каховской ГЭС, далее информация о первых подбитых Leopard-2, всё это на фоне официального начала украинского контрнаступления.

В таком информационном потоке некоторые новости и заявления политиков остаются незамеченными. Между тем, 5 июня писатель и психолог Джордан Питерсон опубликовал интервью, взятое у кандидата в президенты США на выборах 2024 года Роберта Кеннеди-младшего.

В интервью традиционно не обошлось и без вопросов по Украине. Кеннеди объяснил истинные истоки причины данного конфликта, и лицам с либеральными взглядами может не понравиться сказанное кандидатом от демократической партии.

Роберт заявил, что конфронтация начала нарастать уже ближе к концу 90-ых годов, но была незаметна невооружённому глазу. Русские сделали огромные шаги для заключения мира между государствами. По факту Советский Союз был разрушен, русские вывели 400,000 солдат из Германии, позволив тем самым объединить страну воедино, на руинах Красной державы Россия начала строить демократию. Единственное обещание со стороны США было - нерасширение НАТО, данное президентом Джорджем Бушем-старшим.

"И в 1997 Бжезинский изложил план, который затем произошел. Где мы переместили границы НАТО не на один дюйм, а на тысячу миль на восток, 14 стран, а затем разместили ракетные системы в Польше и Румынии, которые обладают ядерным потенциалом. Так что они в нескольких минутах от России. Они могут обезглавить руководство России, прежде чем вы узнаете. Если бы мы захотели начать превентивную войну"

По мнению Кеннеди, власти США также не стали бы терпеть размещение ядерных боеголовок у своих границ. Такой расклад безусловно спровоцировал бы ввод войск на территорию соседнего государства и свержение демократически избранного правительства. При этом, Штаты проспонсировали государственный переворот на Украине.

"ЦРУ потратила 5 миллиардов долларов, чтобы насильственно свергнуть это правительство, которое было избрано демократическим путём. Мы разрушили эту демократию и установили собственное правительство, как мы теперь знаем, выбранное неоконсерваторами Белого Дома и Викторией Нуланд двумя месяцами ранее"

По итогу, со слов кандидата в президенты, мы получили борьбу с русскими внутри Украины, притеснение русского языка и 14,000 убитых на Донбассе.

Герой интервью привёл слова Джорджа Кэннона

"Расширение на восток - это величайшее бедствие для НАТО"

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Зачастую всё вышеизложенное, звучащее из уст россиян, списывают на "Российскую Пропаганду" и не воспринимаются всерьез. Однако, сложно обвинить в любви к России племянника президента США, при котором холодная война с СССР была на грани ядерной.