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Как оказалось, празднование Дня России протекало не только на территории Российской Федерации, но и поддерживалось в различных уголках мира. В ряде стран выразили солидарность России.
Так например несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, самое высокое здание в мире Бурдж Халифа окрасилось в цвета российского триколора. При этом в качестве музыкального сопровождения играет Гимн России. В добавок администрация башни поздравила народ России в социальных сетях.
В Китай по своему решили поддержать празднование Дня России. На государственных телеканалах Поднебесной, бегущая новостная строка отображалась на фоне российского триколора.
На Мальдивах для отдыхающих играет музыка из русского репертуара: "Катюша", "Трава у дома" и другие. В Тайланде сегодня по телевизору показывали российский фильм "Т-34". Празднование Дня России прошло даже в виртуальном мире Minecraft.
Несмотря на западную пропаганду, в большинстве случаев основанную на фейках против России, в мире остается огромное количество стран, поддерживающих народ России