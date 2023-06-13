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Празднование Дня России поддержали в различных странах мира
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россию не перестают уважать и любить во многих уголках земного шара
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  Как оказалось, празднование Дня России протекало не только на территории Российской Федерации, но и поддерживалось в различных уголках мира. В ряде стран выразили солидарность России.

  Так например несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, самое высокое здание в мире Бурдж Халифа окрасилось в цвета российского триколора. При этом в качестве музыкального сопровождения играет Гимн России. В добавок администрация башни поздравила народ России в социальных сетях.

  В Китай по своему решили поддержать празднование Дня России. На государственных телеканалах Поднебесной, бегущая новостная строка отображалась на фоне российского триколора.

 На Мальдивах для отдыхающих играет музыка из русского репертуара: "Катюша", "Трава у дома" и другие. В Тайланде сегодня по телевизору показывали российский фильм "Т-34". Празднование Дня России прошло даже в виртуальном мире Minecraft.

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  Несмотря на западную пропаганду, в большинстве случаев основанную на фейках против России, в мире остается огромное количество стран, поддерживающих народ России

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#россия #китай #оаэ #праздник #тайланд #мальдивы #12 июня #день россии
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