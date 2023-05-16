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Ранее в сети нашумела история с новыми Asic-устройствами от компании IceRiver, имеющими мощность до 2 TH/s на алгоритме kHeavyHash(Kaspa). Данное оборудование в сотни раз производительнее любых существующих на сегодняшний день графических ускорителей, естественно если речь идёт конкретно о данном алгоритме.
И вот один из гигантов в производстве майнинг-оборудования Bitmain анонсировал новые ещё более производительные "железные коробки'. Мощность данных монстров будет достигать 8.3 TH/s, что более чем в 4 раза быстрее флагманских KS2 от IceRiver, и в 3000 раз производительнее мощнейших видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090.
За последнее время майнеры на видеокартах постепенно начали покидать сеть Kaspa, и находить более прибыльные проекты, а выход новых Asic-устройств лишь ускорит этот процесс. Постепенно Kaspa станет добываться исключительно на профессиональном оборудовании.
Ранее мы обсуждали возможное начало гонки вооружений на данном PoW алгоритме, что собственно мы и наблюдаем. Будет ли данный аппарат вершиной производительности, или до конца года мы увидим ещё более серьезные устройства, остаётся только гадать.
Согласно майнинг-калькуляторам, данное устройство на сегодняшний день приносит в районе 2,900 долларов в сутки. Какие-то совершенно невероятные значения.