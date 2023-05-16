ЧВК Вагнер продолжает выбивать оставшиеся украинские формирования из "гнезда" в Артёмовске

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Частная Военная Компания "Вагнер" остаётся самой боеспособной на всём украинском театре боевых действий, несмотря на все трудности, связанные с поставками боеприпасов и запрет на вербовку бойцов в местах лишения свободы.

Основатель компании Евгений Пригожин в очередном своём обращении сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись дальше вглубь украинского "гнезда". Бои на улицах Артёмовска не прекращаются ни на день, подразделения "Музыкантов" берут один дом за другим. Под контролем вооруженных сил Украины и западных наёмников остаётся 1.59 километра в квадрате. Противник отчаянно бьётся до последнего. Напомним, что ранее Пригожин распорядился уничтожать всех в бою и не брать никого в плен.

Но есть и плохие новости с фронта, по словам основателя ЧВК, фланги вокруг Артёмовска продолжают сыпаться. Приходится своими силами удерживать позиции, переданные ранее в руки Министерства Обороны. Однако, как заявил Евгений Пригожин, ситуация в целом не критичная, и не влияющая на продвижение подразделений "Вагнер" внутри Артёмовска.

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Вся выдуманная грязь, которую набрасывают на репутацию предпринимателя и всей компании в целом, разбивается о результаты работы "Оркестра". Как говорится "Не словом, а делом".