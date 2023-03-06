Конфликт между Министерством Обороны и основателем Частной Военной Компании "Вагнер" Евгением Пригожиным никак не может закончиться. Бизнесмен сообщает через свою пресс-службу, что в Министерстве Обороны аннулировали пропуск его представителя и запретили ему посещать штаб группировки.

Всё это произошло после того, как Евгений Пригожин направил письмо командующему группировкой Специальной Военной Операции, о срочной необходимости выделить боеприпасы подразделениям ЧВК "Вагнер". Отправлено было письмо 5 марта 2023 года, а все вышеописанные санкции применили уже на утром 6 марта.

Возможно, такую серьёзную реакцию вызвало опубликованное ранее видео, на котором основатель Группы Вагнера заявил, что при выводе из зоны СВО всех подразделений компании, весь фронт может посыпаться. И театр боевых действий перейдет уже на Крым, или дальше в глубь России. Как бы то ни было, снарядный голод вновь становится актуальным на украинском фронте. В прошлый раз Пригожин уже показал, какую цену платит "Оркестр", за продолжающуюся межведомственную грызню.