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Представителя ЧВК Вагнер больше не пускают в штаб группировки СВО

Евгений Пригожин сообщил, что инцидент произошел после письма, с просьбой предоставить ему необходимое количество боеприпасов
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  Конфликт между Министерством Обороны и основателем Частной Военной Компании "Вагнер" Евгением Пригожиным никак не может закончиться. Бизнесмен сообщает через свою пресс-службу, что в Министерстве Обороны аннулировали пропуск его представителя и запретили ему посещать штаб группировки.

  Всё это произошло после того, как Евгений Пригожин направил письмо командующему группировкой Специальной Военной Операции, о срочной необходимости выделить боеприпасы подразделениям ЧВК "Вагнер". Отправлено было письмо 5 марта 2023 года, а все вышеописанные санкции применили уже на утром 6 марта.

  Возможно, такую серьёзную реакцию вызвало опубликованное ранее видео, на котором основатель Группы Вагнера заявил, что при выводе из зоны СВО всех подразделений компании, весь фронт может посыпаться. И театр боевых действий перейдет уже на Крым, или дальше в глубь России. Как бы то ни было, снарядный голод вновь становится актуальным на украинском фронте. В прошлый раз Пригожин уже показал, какую цену платит "Оркестр", за продолжающуюся межведомственную грызню.

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