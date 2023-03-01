Командование Вооруженными Силами США в Европе, сообщает о переброске E-6B Mercury в Исландию

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Американское командование в Европе, сообщает о переброске своего Самолёта Судного Дня" - E-6B Mercury, на военную базу в Исландии. E-6B Mercury, представляет из себя крылатый командный пункт, разработанный компанией Boeing, для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, несущими в себе ядерные боеголовки. Воздушное судно также может осуществлять управление баллистическими ракетами наземного базирования. В это же время данные птички могут являться настоящим воздушным штабом, для высшего командования Вооружёнными Силами Соединённых Штатов Америки, в случае начала ядерной войны. Самолёты Судного Дня построены на базе пассажирского самолёта Boeing 707.

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В сообщении говорится, что данная птичка переброшена в рамках "операции в зоне ответственности командования Вооруженных Сил Соединённых Штатов Америки в Европе".