Майнинг вновь набирает обороты, мы уже не раз обсуждали появляющиеся новые токены, доступные для майнинга на видеокартах, подогревающие тем самым интерес шахтеров к самим видеоадаптерам.
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Ранее вы наверняка слышали о проекте Aleo, пока что токен компании проходит только тестовую сеть, но майнеры уже могут принять участие в его добыче. Автор канала "Кредитный Майнинг" поделился новым способом заработать на данном проекте за счёт своих видеокарт. По имеющейся информации, после тестовой сети майнерам необходимо будет пройти некую идентификацию, после которой им будут начислены действительные монеты вместо токенов тестнета. К примеру для граждан Российской Федерации велика вероятность отказа в идентификации, и соответственно возможна невыплата заслуженной награды. Однако, появились сервисы, в которых можно сдать свои вычислительные мощности в аренду и неплохо при этом заработать, судя по заявлениям Кредитного Майнера.
За сутки майнер заработал 15.96 доллара с фермы из 6 видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, то есть с одной карты шахтёр заработал 2.66 доллара, что учитывая сегодняшнюю обстановку в майнинг индустрии - немалые деньги. При этом выплаты ему приходили сразу же в криптодолларах без каких либо идентификаций и тому подобного.
Не удивительно, что за последние месяцы цены на видеоускорители прибавили в цене, причем не только на российском рынке, но и в самом Китае. Будем надеяться на скорый откат данных вводных и снижение цен на видеокарты.