Согласно внебиржевому курсу, по которому на данный торгуют монетой, условная RTX 3060 Ti может принести майнерам 130 рублей в сутки

Ранее мы уже разбирали новые монеты, которые могут способствовать росту цен на видеоускорители, и мельком затрагивали монету Aleo. Если на тот момент информации по поводу майнинга новой монетки было совсем мало, то уже сегодня в сети появляется всё больше информации, на что переходят нынче майнеры. Как выяснилось, в Китае уже во всю штампуют специальные мини-фермы под данную криптовалюту.

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Как мы сообщали ранее, в майнинге данной монеты помимо мощной видеокарты необходимо иметь высокопроизводительный процессор и большое количество оперативной памяти. Предприимчивые китайцы начал собирать фермы на основе двухпроцессорных материнских плат, с многоядерными камнями на борту и топовыми решениями от Nvidia.

На одном из майнерских YouTube-каналов удалось выяснить и немного больше о предположительной доходности данного занятия. По заявлению автора канала, предполагаемая доходность условной Nvidia GeForce RTX 3090 Ti составит 327 рублей за сутки, а на младших моделях в районе 130 рублей, что для майнеров на сегодняшний день, достаточно высокая доходность.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Однако, всё это по предварительной информации, курс монеты 620 рублей за условную единицу, внебиржевой, что будет после прохождения тестовой сети и листинга на биржах, неизвестно. Учитывая, что к каждой видеокарте нужен мощный, многоядерный процессор и много оперативной памяти, большинство криптошахтёров вряд-ли смогут поучаствовать в этой вакханалии.