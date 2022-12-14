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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В сети появляется информация по предварительной доходности майнеров на монете Aleo
Согласно внебиржевому курсу, по которому на данный торгуют монетой, условная RTX 3060 Ti может принести майнерам 130 рублей в сутки
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

  Ранее мы уже разбирали новые монеты, которые могут способствовать росту цен на видеоускорители, и мельком затрагивали монету Aleo. Если на тот момент информации по поводу майнинга новой монетки было совсем мало, то уже сегодня в сети появляется всё больше информации, на что переходят нынче майнеры. Как выяснилось, в Китае уже во всю штампуют специальные мини-фермы под данную криптовалюту.

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  Как мы сообщали ранее, в майнинге данной монеты помимо мощной видеокарты необходимо иметь высокопроизводительный процессор и большое количество оперативной памяти. Предприимчивые китайцы начал собирать фермы на основе двухпроцессорных материнских плат, с многоядерными камнями на борту и топовыми решениями от Nvidia. 

  На одном из майнерских YouTube-каналов удалось выяснить и немного больше о предположительной доходности данного занятия. По заявлению автора канала, предполагаемая доходность условной Nvidia GeForce RTX 3090 Ti составит 327 рублей за сутки, а на младших моделях в районе 130 рублей, что для майнеров на сегодняшний день, достаточно высокая доходность.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

  Однако, всё это по предварительной информации, курс монеты 620 рублей за условную единицу, внебиржевой, что будет после прохождения тестовой сети и листинга на биржах, неизвестно. Учитывая, что к каждой видеокарте нужен мощный, многоядерный процессор и много оперативной памяти, большинство криптошахтёров вряд-ли смогут поучаствовать в этой вакханалии. 

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#видеокарты #процессоры #майнинг #криптовалюта #оперативная память #цены #aleo
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покажи в каких играх.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
shiroi neko
18:56
Я считаю что в текущей ситуации виноваты любители майнинга на видеокартах. Крипто-похмелье наступило и для AMD оно оказалось не таким лёгким, как для nvidia.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
wwr222
18:56
Нужна определенная доля рынка, чтобы все было серьезно. Пока этого нет.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
glaceauhareng
18:53
Слился, клoyн)
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А хренушки... только младшие :))
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
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