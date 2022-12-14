Ранее мы уже разбирали новые монеты, которые могут способствовать росту цен на видеоускорители, и мельком затрагивали монету Aleo. Если на тот момент информации по поводу майнинга новой монетки было совсем мало, то уже сегодня в сети появляется всё больше информации, на что переходят нынче майнеры. Как выяснилось, в Китае уже во всю штампуют специальные мини-фермы под данную криптовалюту.
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Как мы сообщали ранее, в майнинге данной монеты помимо мощной видеокарты необходимо иметь высокопроизводительный процессор и большое количество оперативной памяти. Предприимчивые китайцы начал собирать фермы на основе двухпроцессорных материнских плат, с многоядерными камнями на борту и топовыми решениями от Nvidia.
На одном из майнерских YouTube-каналов удалось выяснить и немного больше о предположительной доходности данного занятия. По заявлению автора канала, предполагаемая доходность условной Nvidia GeForce RTX 3090 Ti составит 327 рублей за сутки, а на младших моделях в районе 130 рублей, что для майнеров на сегодняшний день, достаточно высокая доходность.
Однако, всё это по предварительной информации, курс монеты 620 рублей за условную единицу, внебиржевой, что будет после прохождения тестовой сети и листинга на биржах, неизвестно. Учитывая, что к каждой видеокарте нужен мощный, многоядерный процессор и много оперативной памяти, большинство криптошахтёров вряд-ли смогут поучаствовать в этой вакханалии.