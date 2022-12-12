Криптовалюта NEXA даёт майнерам доходность свыше 70 рублей всего с одной RTX 3060 ti

В начале месяца мы уже разбирали вопрос того, чем нынче дышит, казалось бы мертвая, индустрия добычи криптовалют. В одном из своих выпусков майнер-блогер под ником "Mongol" поделился, что успел неплохо заработать на проекте Radiant(RXD), который за минувшие недели показал неплохой рост.

реклама

Однако, это далеко не первый и судя по всему не последний способ озолотиться для криптодобытчиков. Другой блогер из данной индустрии - автор канала "Журнал майнера", поделился еще об одной малоизвестной криптовалюте под названием Nexa.

По заявлению автора на данный момент эта монета является самой прибыльной для майнинга на видеокартах. Посмотрим какую доходность показывает данный проект. Согласно подсчётам самого майнера, эталонная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 ti выдаёт на момент записи видео порядка 75-80 рублей в сутки, что существенно выше любых других майнинг-жил и алгоритмов. Добыча происходит на алгоритме nexapow, судя по всему для этой монеты на видеокарте задействуется ресурс самого видеочипа.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить и ещё один нюанс, намайненную криптовалюту можно будет получить лишь спустя неделю, а к тому моменту курс Nexa может круто поменяться, причём как в лучшую сторону, так и в худшую. В целом, за эту же неделю может произойти и такой же случай, как ранее случился с криптовалютой PINKCHAIN. Но доходность, которую показывает данный проект на сегодняшний день - впечатляет.