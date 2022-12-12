Производство автомобиля планируется начать в ближайшие два года и основной его целью станет удовлетворение внутреннего спроса на автотранспорт



Немногим ранее мы обсуждали запуск сборки ряда автомобилей "Москвич", на базе китайский моделей от компании JAC. Некоторые автомобили Москвич выйдут с конвейера уже до конца 2022 года, однако, сегодня мы обсудим будущие продукты другого отечественного производителя.

реклама

АвтоВАЗ анонсировал возрождение старой доброй "Двойки", а если точнее ВАЗ-2102, естественно в обновлённом виде. Заявлено, что новинка должна будет смягчить сложившуюся ситуацию на рынке автомобилей, после ухода многих иностранных производителей и повышения цен на отечественные Lada Granta, Largus и Vesta. Автомобиль планируется выпустить максимально доступным, с минимальным количеством технически сложного оборудования. Цена не должна будет доходить до 1 миллиона рублей.

ВАЗ-2102 станет 5-местным, сердцем будущего массового универсала станет 1.6 литровый двигатель с мощностью до 90 лошадиных сил. Коробка передач предположительно будет механическая. В целом построена " Двойка" на базе Lada Granta, но опять же, в более упрощенном варианте, с целью снижения стоимости. Старт производства данного семейства автомобилей запланировано на 2023-2024 годы.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом



