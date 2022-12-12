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АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
Производство автомобиля планируется начать в ближайшие два года и основной его целью станет удовлетворение внутреннего спроса на автотранспорт
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24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула


  Немногим ранее мы обсуждали запуск сборки ряда автомобилей "Москвич", на базе китайский моделей от компании JAC. Некоторые автомобили Москвич выйдут с конвейера уже до конца 2022 года, однако, сегодня мы обсудим будущие продукты другого отечественного производителя.

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  АвтоВАЗ анонсировал возрождение старой доброй "Двойки", а если точнее ВАЗ-2102, естественно в обновлённом виде. Заявлено, что новинка должна будет смягчить сложившуюся ситуацию на рынке автомобилей, после ухода многих иностранных производителей и повышения цен на отечественные Lada Granta, Largus и Vesta. Автомобиль планируется выпустить максимально доступным, с минимальным количеством технически сложного оборудования. Цена не должна будет доходить до 1 миллиона рублей. 

  ВАЗ-2102 станет 5-местным, сердцем будущего массового универсала станет 1.6 литровый двигатель с мощностью до 90 лошадиных сил. Коробка передач предположительно будет механическая. В целом построена " Двойка" на базе Lada Granta, но опять же, в более упрощенном варианте, с целью снижения стоимости. Старт производства данного семейства автомобилей запланировано на 2023-2024 годы.

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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#россия #автомобиль #автоваз #транспорт #ваз-2102 #двойка
8
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Никита Румянцев
12:20
За 1 млн только такой как ты рагуля купит. У вас же Русаков мозга нет
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Spambomber_16
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Кружит голову мимоза
12:17
"В целом построена " Двойка" на базе Lads Granta, но опять же, в более упрощенном варианте," куда уж упрощённее? наверно осталось только выкинуть руль и сиденья. "с целью снижения стоимости" правильно...
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Здається це більше для московитів цікава новина "іх хазяєва разрєшилі ім біть па нам. піндоси підтримують удари по вєлікай! Ми ваюєм с натай." І т.д.
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