Немногим ранее мы обсуждали запуск сборки ряда автомобилей "Москвич", на базе китайский моделей от компании JAC. Некоторые автомобили Москвич выйдут с конвейера уже до конца 2022 года, однако, сегодня мы обсудим будущие продукты другого отечественного производителя.
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АвтоВАЗ анонсировал возрождение старой доброй "Двойки", а если точнее ВАЗ-2102, естественно в обновлённом виде. Заявлено, что новинка должна будет смягчить сложившуюся ситуацию на рынке автомобилей, после ухода многих иностранных производителей и повышения цен на отечественные Lada Granta, Largus и Vesta. Автомобиль планируется выпустить максимально доступным, с минимальным количеством технически сложного оборудования. Цена не должна будет доходить до 1 миллиона рублей.
ВАЗ-2102 станет 5-местным, сердцем будущего массового универсала станет 1.6 литровый двигатель с мощностью до 90 лошадиных сил. Коробка передач предположительно будет механическая. В целом построена " Двойка" на базе Lada Granta, но опять же, в более упрощенном варианте, с целью снижения стоимости. Старт производства данного семейства автомобилей запланировано на 2023-2024 годы.