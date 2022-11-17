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Еще один рисковый парень оказался в непростом положении после криптовалютного бума минувших годов. Автора канала «Кредитный майнинг», как не сложно догадаться, решил влиться в индустрию криптовалют на кредитные деньги и оказался не в самой приятной ситуации.
В 2021 году Александр - так зовут автора канала, приобрёл майнинг ферму из 20-ти видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 Ti в кредит. 1,850,000 рублей было взято под 12.9% годовых, в добавок наш герой внёс еще 200,000 рублей на обустройство помещения, установки более качественной проводки и установкой системы безопасности. Видеокарты приобретались постепенно на протяжении всего времени, и средняя цена за штуку у Александра получилась 90 тысяч рублей. Однако, на сегодняшний день эти же Nvidia RTX 3080 Ti в среднем продаются на вторичном рынке от 45,000 до 55,000 рублей.
Вся печаль автора в том, что совокупный максимальная прибыль от всех видеокарт за последние пару месяцев, с учетом расходов на электроэнергию, составляет примерно 15 тысяч рублей, а оплата по кредиту у Александра находится на уровне 33 тысяч рублей. Понятное дело у майнеров были чудесные времена, когда 1 RTX 3080 Ti могла приносить по 300-400 рублей в сутки, но эти солнечные дни остались в воспоминаниях, а вот кредитные платежи прописаны в графике, и они никуда не делись.
По итогу, кредитный майнер решил перевложить большую часть своих ресурсов из железа в Bitcoin, то есть распродать 60% видеокарт, и купить на эти деньги криптовалюту. При этом Александр не берёт в расчёт вероятность дальнейшей просадки рынка.