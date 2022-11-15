В интернете раскрывается всё больше информации, связанной с банкротством третьей по величине криптобиржы

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Обрушение одной из крупнейших криптовалютных бирж 2022 года - FTX, обрастает всё новыми любопытными фактами. Один из популярных русскоязычных крипто-блогеров провёл небольшое расследование вокруг самой биржи FTX и её генерального директора Сэма Бэнкмана Фрида.

Автор канала «Богатейший Ди» в своём расследовании выяснил, что Сэм Бэнкман все эти годы тесно работал с администрацией Байдена и демократической партией. Сама биржа была основана в 2019 году. В ноябре 2022 году биржа FTX занимала второе место среди спонсоров демократической партии, выделив 45 миллионов долларов, первое место занял фонд Джорджа Сороса со 129 миллионов. На предвыборную компанию Джо Байдена в 2020 году Сэм Бэнкман выделил 5 миллионов, а к 2024 году пообещал выделить уже 1 миллиард долларов.

В 2022 году генеральный директор биржи посещал Белый Дом, затем FTX запустила платформу для донатов в поддержку Украине. Пользователи со всего мира могли пожертвовать криптовалюту из своего портфеля для украинских граждан и бойцов ВСУ. Технически, фонд должен был переводить криптовалюту на счет FTX, которая в свою очередь должна была конвертировать активы в фиат, а затем переводить в Национальный Банк Украины, однако, судя по всему последний пункт в алгоритме не функционировал. Вместо Украины денежные средства оседали на счету демократической партии.





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По итогу больше миллиарда долларов пожертвований просто исчезло, учитывая такое тесное сотрудничество с американской действующей властью, можно не ожидать дотошного разбирательства и жестокого наказания для самого Сэма Бэнкмана Фрида. Биржа FTX на деле оказалась крипто-офшором для демократической партии США.