Итоговая прибыль от майнинга PoM+Kas+Zil позволяет окупить видеокарту RTX 3060 Ti через 11 лет

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

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Как вы могли узнать из одной из наших статей, майнеры в поиске наиболее прибыльных способов добывать криптовалюту, нашли возможность добывать одновременно три разных токена. Меняет ли каким-то образом картину с окупаемостью видеокарт, или это лишь очередной тупик для майнеров, давайте разбираться.

Вновь проведём подсчёты по привычной нам видеокарте Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Первой токен Proof of Memes, согласно калькулятору майнинг пула woolypooly, на данной монетке доходность шахтёров составит почти 9 рублей.

В таком режиме видеокарты могут копать лишь дополнительно лишь 40-50% от стандартного хешрейта на Kaspa. Получается 400 Mh/s, что даёт примерно 14 рублей в сутки.

И на токене Zilliqa майнеры дополнительно зарабатывают еще 6 рублей

Итого получается 29 рублей суточной доходности, вычитаем из этой суммы 20 рублей за потребляемую видеокартой электроэнергии, и конечная прибыль остаётся всего-лишь 9 рублей чистыми. Учитывая стоимость видеокарты Nvidia RTX 3060 Ti в 34,640 российский рублей

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Окупаемость в моменте данного видеоадаптера составит немалые 3,849 дней беспрерывной работы. Вряд-ли такие перспективы привлекут начинающих инвесторов в криптоиндустрию. Если подводить итоги, на данный момент майнинг мёртв, и даже добыча трёх монет одновременно не спасает положение майнеров.