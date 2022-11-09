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В большей части мира майнинг на видеокартах уже давно стал неактуальным, в связи с уходом Ethereum на Proof of Stake, отсутствием таких же сильных проектов на консенсусе Proof of Work и падением всего криптовалютного рынка в целом. Но у украинских майнеров всё еще сложнее, автор канала The4atlanin сообщает, что уже порядка месяца отключил своё оборудование и пока что неизвестно когда получится вернуться своему любимому делу.
Как вы знаете, за последний месяц Вооруженные Силы России в ответ на нанесение ущерба Крымскому мосту, начали активно уничтожать инфраструктуру Украины. Под удар попали и тепловые электрические станции в разных районах незалежной . По этой причине власти Украины рекомендуют максимально экономить электроэнергию, помимо этого периодически происходит отключение электричества. По словам Киева в ходе конфликта пострадало 40% всей электросистемы страны.
При этом по словам автора, цена за электроэнергию позволяет до сих пор добывать криптовалюту с прибылью, и при других обстоятельствах видеокарты продолжили бы свою работу, но увы, геополитическая обстановка вынуждает отключить рубильник. Сам The4atlanin уже пережил предыдущую волну майнинга и рассчитывает на изменение тренда и очередной майнинг бум ближайшие год-два.