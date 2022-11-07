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Вы когда-нибудь слышали о книге Джона Перкинса - «Исповедь экономического убийцы»? В книге изложена автобиография, в которой раскрывается алгоритм действий спецслужб Соединенных Штатов Америки в отношении менее развитых государств, то какими методами длинная рука дядюшки Сэма дотягивается до природных ресурсов и власти. Те кто читал его работу уже давно разделились на два лагеря, одни считают книгу чистой фантастикой, другие верят в подлинность истории. Однако, наделе, если проводить параллели с реальными событиями за последние десятилетия, то отчётливо просматривается аналогичная книге цепочка событий.

Первым делом действующему режиму поступает предложение о сотрудничестве, сформулированное как дружеская рука, готовая помочь в разработке полезных ископаемых, постройке электростанций, обороноспособности и многих других отраслях. На деле же по итогу вся страна попадает в капкан, когда вся инфраструктура и ресурсы находятся под властью другого государства, и богатеют от этого именно Соединенные Штаты.

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Если это предложение отклонено, приходит время для "шакалов" - агенты, чья задача раскачать лодку внутри страны, вывести большое количество людей на улицы, создать атмосферу хаоса и беспорядков, снести действующий режим, и проконтролировать приход к власти более сговорчивых политиков.

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В случае провала и этого этапа, последний способ для достижения цели, каким-либо способом ввести войска, поставить верных людей у власти и начать добычу ресурсов.

Отличным примером третьего этапа стал Ирак, когда после обвинений в скрытой разработке и хранении оружия массового поражения были введены войска. А спустя десятки лет мы слышали от Джорджа Буша, что доказательства были фальшивыми, и всё это было сфальсифицировано для начала военного вторжения.

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Хороший пример второго этапа действий, является Украина 2013-2014 года, когда после неожиданного отказа Януковича, от тесного сближения с Европой и США, на улицы начали выводить митингующих студентов, а чтобы добавить жару, толпу начали обстреливать. По итогу к власти пришли абсолютно прозападные силы.

В свою очередь примером добровольной передачи власти в цепкие руки американского орла, стала знаменитая перестройка Горбачева. Первое звено в цепи развала СССР. По итогу страна рассыпалась, часть заводов и предприятий была распродана, часть утилизирована, имеющие перспективы технологии выкуплены, следом нищета, бандитизм, одним словом - «90-ые»

А теперь про Иран: за последний год Тегеран стал одной из самых обсуждаемых стран. Больше 40 лет государство находится под санкционным давление, и после начала событий вокруг Украины, а в частности с наступлением кризиса энергоносителей, ООН предложили снять часть санкций с Ирана, а именно эмбарго на нефть и природный газ, на что Соединенные Штаты ответили готовностью пойти на встречу. Однако уже сам Тегеран отверг данное предложение. Первый этап.

Спустя несколько месяцев в стране начались массовые протесты, безусловно, начались они не на ровном месте, но хочется отметить пристрастие с которым Западные СМИ освещают данное событие, и требование Джо Байдена как можно скорее распространить на территории Ирана Starlink, судя по всему чтобы вызвать как можно больше ненависти и людей и увеличить количество людей на улицах, показать как гнусный режим избивает беззащитных людей. Такая же стратегию происходила и на украинском полигоне, подлый Беркут избивает 50-ти летних студентов. Однако вот пример освещения беспорядков, когда вы полностью лояльны США. Правоохранители задерживают, а радикалы забрасывают петардами и шумовыми гранатами. Иран стараются раскачать за сотрудничество с Россией и непреклонность перед Западом. Второй этап.

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И последнее время начинают поднимать тему, что Иран готовит нападение на Саудовскую Аравию. Поднят красный флаг - знамя войны, хотя он был поднят в память 15 человек, погибших в конце октября, от рук террористов. СМИ продолжают писать о скорой атаке Ирана, хотя МИД страны уже успел опровергнуть данные слухи, но недавно стало известно, что США уже направили в сторону Тегерана боевые самолёты. При этом Джо Байден уже успел заявить: «Не беспокойтесь, мы освободим Иран». Звучит данное выражение, как явная угроза, и складывается впечатление, что американский президент уже планирует третий этап.