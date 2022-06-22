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Ни дня без потрясений, иначе не скажешь, доллар США за сегодняшний день порядочно потрясло. Пробив новое дно, американская валюта доходила до 53 с половиной рубля за одного Джорджа Вашингтона, так плохо доллар себя не чувствовал уже давненько. И здесь речь идёт не только о крепком рубле, USD просел к большинству товаров на рынке, за исключением небольшой части позиций, особенно хорошо себя почувствовал за последние два дня крипторынок, Bitcoin удержался выше 20 тысяч долларов, S&P500 прибавил без малого 3 процента, так же себя чувствует и NASDAQ, в минусе только остался Индекс Мосбиржи, опустившись на 1,9 процента. Подросли в цене так же и энергоносители, что говорит о слабости американской валюты.

Правда в свете данных событий, печаль пришла откуда не ждали, Aliexpress начинает отменять заказы, оформленные через сервис Qiwi, началось это примерно с полудня 20 июня, на данный момент еще внятного ответа не получено: заработает ли в дальнейшем этот способ оплаты, или нет. Учитывая высокий курс от самой торговой площадки, становится печально об этом слышать. Однако, хочется отметить, курс Aliexpress так же снижается и остается в таком же отрыве на 12-13 рублей от рыночного, на данный момент доллар Ali составляет 65 рублей 85 копеек.

Радует лишь, что долларовая стоимость некоторых товаров также продолжает снижаться на фоне падения доходов от майнинга, естественно это касается в первую очередь компьютерного железа: видеокарты, процессоры, материнские платы.

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Но будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, при тех же условиях американская валюта может продолжить свой нисходящий тренд, и вскоре мы опять сможем закупаться на Ali по курсу ниже 60 рублей за доллар.