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Как действовать в случае поломки видеокарты, находящейся на гарантии

Майнер поделился своим опытом при обращении к отечественным ритейлерам за гарантийным ремонтом
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  Автор канала "EvgLin Майнит" подробно описал алгоритм действий при поломке видеокарты. Главный герой приобретал свою RTX 3080 на торговой площадке Авито, однако, приобреталась она со всеми документами и чеком магазина "Ситилинк" на сумму 79,600 рублей, товар под пломбой, не разбирался. За саму карту автор отдал 220 тысяч в комплекте с RTX 3060 Ti.

  В один прекрасный день увидев что карта отключена, парень перезагрузил блок питания, после чего почувствовал запах гари, RTX 3080 сгорела. Недолго думая наш герой собрался и отправился в ближайший магазин Ситилинка, сотрудники естественно приняли видеокарту на ремонт. Далее возникла идея взять аналогичный товар на подмену, согласно статьям 20 и 21 Закона о Защите Прав Потребителей. Собственно данные статьи гласят, что при сдаче своего товара на ремонт, вы вправе потребовать продукт с такими же свойствами и характеристиками. В течение трёх дней после предъявления требования подменного товара, продавец обязан предоставить его на время ремонта.

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  Именно это наш герой и сделал, написал заявление о предоставлении подменного фонда, однако, в течение 5 дней никакой обратной связи не последовало, после чего клиент обратился повторно в магазин, однако, ему сообщили, что товара на подмену у них нет, и предложили, судя по всему, не капать на мози. 

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  В течение следующих двух недель автор оформил письменную претензию с требованием выплаты неустойки за отказ в предоставлении подменного фонда. Согласно ЗоЗПП покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 1% от стоимости товара, при условии, что ремонт был дольше 1 недели. Так же стоит иметь в виду: есть перечень товаров, не подпадающий под данные статьи, подробнее необходимо ознакомиться в самом законодательстве. После подачи заявления на сайт поддержки покупателей Ситилинк в течение некоторого времени нашему герою пришел положительный ответ с решением о выплате компенсации в размере 10 тысяч рублей. Однако, хочется отметить, что за срок чуть менее месяца, даже с учетом вычета 3-х дней, которые даются на предоставление товара из подменного фонда, должно было быть выплачено в районе 20,000 рублей. В целом майнер остался доволен, видеокарту починили, еще и денег заплатили.

  Окажись автор канала в такой ситуации с картой, заказанной условно из Китая, дела обстояли бы куда хуже, пришлось бы оплачивать дорогостоящий ремонт за свои кровные, а порой ремонт данного товара обходится ненамного меньше, нежели покупка нового, да и на срок ремонта никто вам ничего не предоставит и не возместит. Всё же с гарантией в случае поломки не по вашей вине, вы знаете что делать и куда идти, а вот если вы столкнулись с похожей проблемой без гарантии, то тут даже неизвестно сколько вам обойдётся восстановление, и вообще возможно ли оно. Что хочется сказать, всегда обдумывайте, готовы ли вы к этим рискам, одно дело если заказали товар за 6-7 тысяч, тоже будет неприятно получить дефектный товар, но не так это будет тяжело воспринять, как бракованный товар за 50-70 тысяч. Пример такой ситуации можете наблюдать здесь.

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