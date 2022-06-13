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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В России продолжают снижаться цены на видеокарты
На новостном фоне крипторынок затрясло, Ethereum торгуется на уровне менее 1,200 долларов за монету
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3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

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  Самая прибыльная монета для майнеров на видеокартах, за последние дни обрушилась с коридора 1,800-2,000$ до 1,200$, уменьшив тем самым доход на видеокартах пропорционально на 30-40%. Помимо этого, ранее разработчиками Ethereum был запущен механизм "Бомба сложности", который рассчитан на увеличение сроков создания блоков в сети ETH, что в свою очередь так же влияет на доходность майнинга, хотя разработчики уже анонсировали отмену данного механизма, однако, время создания блока уже выросло с 13,5 секунд до 14,5 секунд в среднем. Непонятно останется ли время создания блока на 14,5-15 секунд после отката "Бомбы сложности", или же вернётся к значениям до её запуска, но и это еще не всё, растущая сложность добычи, за счёт поступления всё большего количества майнинг оборудования. Так или иначе, каждая новая видеокарта поступившая на рынок, с большой вероятностью попадает в майнерские ангары, гаражи или балконы. Естественно, чем больше оборудования участвует в этой деятельности, тем меньшие куски этого пирога попадают участникам добычи.

  Так же на конечный доход российский майнеров влияет и укрепление рубля к американской валюте, чем дешевле доллар, тем меньше в рублёвом эквиваленте получают по итогу вложившиеся в железо предприниматели. У иностранных шахтёров сейчас дела обстоят не лучше, из-за мирового кризиса на энергоносители, многим странам приходится затягивать пояса, и поднимать цены на электричество. Собственно и доход от майнинга и затраты на электричество, могут оказаться на одном уровне быстрее, чем у отечественных добытчиков. Тем временем, Министерство Энергетики РФ заявило, что доля потребления майнинга в России составляет менее процента, а точнее 0,64%, и запас на расширение имеется, вопрос только в легальности и регулировании данной сферы. 

  В это время цены на видеокарты в магазинах продолжают снижаться, не столь стремительно как доходность, но всё же: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC уже доступна по 111,000 рублей

  Еще недавно на этом же сайте данный товар был доступен чуть менее 130,000 рублей, флагман 2021 года еще никогда не был представлен с таким ценником в российских магазинах. 

  Или менее продвинутая модель от того же вендора: GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC уже за 66,990 рублей

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  Самая тенденция не может не радовать, будем надеяться, что данная распродажа не закончится быстро.

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Himis
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Наверное также как и оказалась 3050 = 2080
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 может оказаться почти равна RTX 3060 Ti по производительности
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