На новостном фоне крипторынок затрясло, Ethereum торгуется на уровне менее 1,200 долларов за монету

реклама

Самая прибыльная монета для майнеров на видеокартах, за последние дни обрушилась с коридора 1,800-2,000$ до 1,200$, уменьшив тем самым доход на видеокартах пропорционально на 30-40%. Помимо этого, ранее разработчиками Ethereum был запущен механизм "Бомба сложности", который рассчитан на увеличение сроков создания блоков в сети ETH, что в свою очередь так же влияет на доходность майнинга, хотя разработчики уже анонсировали отмену данного механизма, однако, время создания блока уже выросло с 13,5 секунд до 14,5 секунд в среднем. Непонятно останется ли время создания блока на 14,5-15 секунд после отката "Бомбы сложности", или же вернётся к значениям до её запуска, но и это еще не всё, растущая сложность добычи, за счёт поступления всё большего количества майнинг оборудования. Так или иначе, каждая новая видеокарта поступившая на рынок, с большой вероятностью попадает в майнерские ангары, гаражи или балконы. Естественно, чем больше оборудования участвует в этой деятельности, тем меньшие куски этого пирога попадают участникам добычи.

Так же на конечный доход российский майнеров влияет и укрепление рубля к американской валюте, чем дешевле доллар, тем меньше в рублёвом эквиваленте получают по итогу вложившиеся в железо предприниматели. У иностранных шахтёров сейчас дела обстоят не лучше, из-за мирового кризиса на энергоносители, многим странам приходится затягивать пояса, и поднимать цены на электричество. Собственно и доход от майнинга и затраты на электричество, могут оказаться на одном уровне быстрее, чем у отечественных добытчиков. Тем временем, Министерство Энергетики РФ заявило, что доля потребления майнинга в России составляет менее процента, а точнее 0,64%, и запас на расширение имеется, вопрос только в легальности и регулировании данной сферы.

В это время цены на видеокарты в магазинах продолжают снижаться, не столь стремительно как доходность, но всё же: GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC уже доступна по 111,000 рублей

Еще недавно на этом же сайте данный товар был доступен чуть менее 130,000 рублей, флагман 2021 года еще никогда не был представлен с таким ценником в российских магазинах.

Или менее продвинутая модель от того же вендора: GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC уже за 66,990 рублей

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Самая тенденция не может не радовать, будем надеяться, что данная распродажа не закончится быстро.