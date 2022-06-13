Этой ночью первая криптовалюта не смогла удержаться в зоне поддержки на фоне мировых новостей

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Весь рынок криптовалют в очередной раз ощутил на себе сложную ситуацию в мире, на фоне падения хэшрейта с 221 EH/s до 190 EH/s и новостей из поднебесной Bitcoin пробил одну из своих линий поддержки, провалившись с 28,000 до 25,000 долларов. Толчком к падению стала новая вспышка на территории Китая, причем не просто в одном из регионов, а в районах Пекина. В китайской столице будет проводиться локальное тестирование населения с 13 по 15 июня, на кону стоит полный локдаун со всеми последствиями. Пекин является одним из мощнейших промышленных городов Китая, остановка заводов на его территории приведёт к нанесению ущерба и самой КНР, и всей мировой экономике, так как вновь будут нарушены цепочки поставок, и приостановится торговля.

До этих новостей на рынке была и так уже сложная обстановка, инвесторы и так находились в подвешенном состоянии после публикации индекса потребительских цен в США. Всем стало очевидно, что Федеральная Резервная Система на следующем заседании должна будет серьёзно поднять ключевую процентную ставку, так предыдущие шаги (поднятие ставки с 0,5% до 1%) не дали необходимого результата. Следующее заседание произойдёт 15 июня.

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В итак уже тяжелой обстановке, вспышка COVID в Китае вызвала распродажу многих активов, криптовалюта, как самый волатильный из них, да еще и зависимая от хэшрейта, упала сильнее всех. Сложно даже предположить, чего ожидать от рынков после 15 июня, мы сразу имеем и заседание ФРС, и окончание тестирования в Пекине.