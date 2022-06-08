Последнее время различные мастера по ремонту железа вещают о проблемных видеокартах RTX 3060 Ti

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Напомним, в интернете активно началось обсуждение проблемной памяти Hynix на RTX 3060 Ti, если вам попадается видеокарта именно с таким производителем видеопамяти, то есть шансы столкнуться с такими проблемами как: частые синие экраны, проблемы с установкой драйверов, нестабильная работа с разгоном, отключение при нагрузке и так далее. Самое любопытное, что ошибки могут быть разные, но болезнь как показывает практика одна и та же, бракованная память, после замены которой, видеокарта работает безупречно. Ранее, многие мастера браковали карты с такими симптомами с приговором: мертвый чип, и даже не брались за ремонт.

Так вот, майнер с канала Mongol Kombat поделился своими наблюдениями по поводу того, что делать с этим делом. При покупке в магазине с официальной гарантией естественно вам намного проще, во первых вы может взять и не напрягаться, даже если Hynix, вы защищены 3 годами заводского обслуживания, если вас всё же не устраивает принципиально карта с данной памятью, вы можете в течении двух недель сдать товар приобретённый через интернет магазин, просто по другому вы скорее всего не купите у официальных дилеров. В случае покупки с витрины магазина товар могут не вернуть, так как с юридической точки зрения до сих пор нет однозначного решения, является ли видеокарта технически сложным товаром или нет, просто есть вероятность, что данный вопрос дойдёт до судебных разбирательств, дело то может и будет выиграно, но потратите кучу времени, другое дело при заказе через интернет магазин, в таком случае в течении 14 дней можно возвращать даже технически сложные товары вне зависимости от того, есть ли в нём дефект или нет, и тут уже можете заказывать, сдавать и заказывать по новой в ожидании другой памяти.

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Помимо этого, блогер отметил такую вещь, продавцы у которых он покупает видеокарты из Китая утверждают, что на китайских вендорах чаще устанавливается память Samsung, судя по всему речь идёт об официальных производителях, с которыми сотрудничает Nvidia, по типу Colorful, зная по примеру Xiaomi как китайцы производят смартфоны для своего рынка, такое вполне возможно, частенько модели выпущенные для внутреннего рынка, технически совершеннее, и при этом доступнее по ценовой политике, нежели поставляемые на глобальный рынок. Так же известный факт, что на моделях RTX 3070 абсолютно всегда идёт память Samsung, и даже на версии Laptop.