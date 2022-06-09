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Откровенно говоря, поcледнее время компания разочаровывает своими новинками, из года в год модели становятся всё дороже и дороже, и при этом умудряются ухудшать техническую составляющую, для понимания после Realme 7 5G, на процессоре dimensity 800U и 120 герцевым дисплеем выходит уже Realme 8 5G, построенный уже на более слабом dimensity 700 и развёрткой в 90 герц, при этом никаких улучшений в остальном, просто вышедшая ранее модель лучше и за те же деньги.

Ну начнём с самого аппарата, а выводы сделаем позже:

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Имеет наш герой процессор Qualcomm Snapdragon 680, построенный на 6-и нанометровом техпроцессе и с тактовой частотой 2.4 ГГц на 4-х мощных ядрах и 1.8 ГГц на энергоэффективных, и всё же аппарат не дотягивает до предшественника в тесте Antutu, выбивая в районе 260 тысяч баллов, против 300+ тысяч более раннего Realme 8i, имеющего камень MTK Helio G96, но с большим техпроцессом в 12-нанометров.

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Если говорить об играх, то в PUBG Mobile можем поиграть на средних настройках графики при стабильных 60FPS, при этом серьезного нагрева не наблюдалось, в течение получаса игры телефон просто тёплый. Памяти имеется 128гб встроенной и 4гб оперативной, с функцией расширения оперативки за счет встроенной памяти.

Экран диагональю 6,6 дюйма с IPS матрицей FullHD, развёртка 90 герц, к слову опять-таки прошлая модель имела 120 герц с той же диагональю и матрицей, очередной камень в огород компании. Качество экрана терпимое, понятное дело что это не флагманский аппарат, и экран среднего качества, при определённом ракурсе искажаются цвета.

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Основная камера смартфона имеет 50-ти мегапиксельную камеру от Samsung, в добавок идут 2-ух мегапиксельные затычки: макрообъектив и датчик глубины, оба модуля печаль беда, сразу оговорюсь по поводу камеры, после использования Poco X3 nfc, я еще не встречал в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей смартфона с такими же фотовозможностями, исключением стал лишь Mi 10T по уценке в ДНС, но это не считается, все остальные смартфоны в этом ценовом сегменте, включая 9i, снимают фото и видео примерно на одном уровне, неплохая картинка днём при хорошем освещении и разочарование ночью.

Пример фото в дневное время:

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Аккумулятор у смартфона добротный: 5000 mAh с функцией быстрой зарядки на 33W, в комплекте собственно такой же мощности и блок питания, уточняю, так как была на памяти одна модель из Samsung, имеющая поддержку 25W и комплектный блок на 15W, здесь с этим всё хорошо, вдобавок и чехол в коробке.

На нижнем торце имеем разъём для зарядки, аудиовыход 3,5 и один из стереодинамиков. На левом торце расположены кнопки громкости и лоток под 2 сим и карту памяти.

Все стандарты связи на месте Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4(802.11n), 5(802.11ac), LTE, NFC, можно было бы сказать, что нет 5G, но неизвестно когда в принципе оно понадобится в смартфонах.

В целом смартфон стандартный среднебюджетник, однако, вопрос в цене, если некоторые магазины просят за него конкурентоспособные 17,990 рублей, то часть ритейлеров выставляют его уже свыше 20 тысяч, а там уже и до более интересных моделей недалеко, ну и в целом, модель опять же получилась хуже предыдущей, имея из плюсов только более энергоэффективный процессор.