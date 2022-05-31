30 мая Евросоюз ввёл шестой пакет санкций против России, однако эффект получился неоднозначный

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В течении суток 31 мая доллар упал с 64 рублей за единицу, до 61 рубля, причиной стал новый пакет санкций, в котором основным можно считать частичное эмбарго на российскую нефть, сокращение импорта на 2/3 от поставляемого. В свою очередь вице-президент компании "Лукойл" предлагает сократить в России добычу нефти. В попытке ударить по экономике Российской Федерации, Евросоюз усугубил и так уже тяжелое положение на рынке энергоносителей, реакция рыночной стоимости на черное золото была моментальной, цена за баррель нефти марки Brent составила 123 доллара, соответственно это увеличивает себестоимость оставшейся экспортируемой массы.

Учитывая повышение объёма закупок Китаем, связанный со снятием части ковидных ограничений, и с повышением потребления, выручка может даже подрасти. Да, продаётся нефть Китаю и Индии с существенным дисконтом, однако, расчет суммы происходит на основе рыночной стоимости.

Так же в пакет санкций входит отключение Сбербанка от системы SWIFT, но это не сильно отразилось на текущей ситуации, внутри страны Сбербанк работает в штатном режим без каких-либо изменений.

Если такая тенденция с укреплением курса рубля будет продолжаться и дальше, ЦБ придётся продолжать ослаблять ограничения, введённые в марте. Напомним, ранее Анатолий Аксаков заявил, что устраивающим всех курсом может быть его значение от 70 до 75 рублей, более низкий курс, по его словам, бьёт по бюджету , так что стоит ожидать дальнейшего ослабления рубля.

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